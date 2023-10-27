شكرا لقرائتكم خبر عن بقمصان سوداء جمهور الزمالك يهتف فى مباراة إنبى "بالروح بالدم نفديكى يا فلسطين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتدت مجموعة من جمهور فريق الزمالك، المتواجدة فى استاد المقاولون العرب لمؤازرة الفريق أمام إنبى، في الجولة الخامسة لمسابقة دوري nile، قمصان سوداء دعمًا لفلسطين ضد العدوان الإسرائليى المحتل.

وهتف جمهور الزمالك طول المباراة بعبارة "بالروح والدم نفديكى يا فلسطين".



جمهور الزمالك

ويتعادل الزمالك حاليًا مع إنبى بهدف مقابل هدف، فى المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد المقاولون العرب في الجولة الخامسة لمسابقة دوري nile.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي، خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمر جابر- أحمد سيد "زيزو"، خط الهجوم: مصطفى شلبي - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي وحسام عبد المجيد ومصطفى الزناري ومحمد أشرف "روقا" وحاتم سكر وإبراهيما نداي وسيد عبد الله "نيمار" و ناصر منسي وسيف الجزيري.

فيما ضم تشكيل إنبى كلاً من.. حراسة المرمى : عبد العزيز البلعطوى، خط الدفاع: احمد كالوشا – محمد حامد – احمد صبيحة – مصطفى دويدار، خط الوسط : زياد كمال – مودى ناصر – محمد حمدى – عبد الرحمن عماد، خط الهجوم : رفيق كابو – احمد اوفا.

دكة البدلاء : عبد الرحمن سمير – على فوزى – أحمد يوسف – محمد حتحوت – مروان داوود – احمد جمال – احمد نادر حواش.