الزمالك يسجل التعادل في إنبي ويعود للمباراة

ياسر رشاد - القاهرة - نجح فريق الزمالك في إدراك هدف التعادل بشباك إنبي بالمباراة الجارية الآن بين الفريقين على ملعب استاد المقاولون العرب في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

جاء هدف التعادل في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول من ضربة جزاء سددها النجم الدولي أحمد سيد زيزو، بينما تقدم إنبي بالهدف الأول في الدقيقة 22 عن طريق اللاعب زياد كمال.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع : أحمد فتوح - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي.

الوسط : نبيل عماد دونجا - عمر جابر- أحمد سيد "زيزو".

الهجوم : مصطفى شلبي - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق "شيكابالا".

بينما دخل إنبي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

الدفاع: أحمد خليل "كالوشا" – محمد حامد – أحمد صبيحة

الوسط: مصطفى دويدار – زياد كمال – محمد ناصر – محمد حمدي

الهجوم: عبد الرحمن عماد –أحمد أمين "قفة" - رفيق كابو

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط حصدها من انتصارين وتعادلين، بينما يتواجد إنبي في المركز الـ11 برصيد 4 نقاط حصدها من انتصار وتعادل.