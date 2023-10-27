موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد خسارة إنبي

ياسر رشاد - القاهرة - تعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخسارة مفاجئة من نظيره إنبي بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري العام المصري لهذا الموسم 2023/2024.

وتعد خسارة الزمالك أمام إنبي هي الأول للفارس الأبيض له هذا الموسم، حيث لم يتعرض الفريق للهزيمة خلال الجولات الماضية.

وشهدت المباراة تألق لافت للاعبي النادي البترولي على الصعيد الدفاعي والاعتماد على الهجمات المرتدة المعاكسة، حيث أضاعوا عدد من الفرص المؤكدة للتهديف خلال المباراة.

بينما لم ينجح لاعبو الزمالك في الاستفادة من الاستحواذ الكامل على الكرة، حيث ظهرت أخطاء دفاعية أدت لتسجيل إنبي لهدفين خلال مواجهة اليوم.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

يلتقي الزمالك بنظيره زد الصاعد حديثًا للدوري المصري الممتاز في السابعة من مساء الجمعة المقبلة، في المباراة التي يشهدها ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري المصري لهذا الموسم.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وزد

تُنقل مواجهة الزمالك وزد عبر قناة "أون تايم سبورت"، والتي حصلت على حقوق بث بطولة الدوري المصري لهذا الموسم والمواسم المقبلة.