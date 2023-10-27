شاهد.. الهلال يتقدم على الأهلي بهدف مبكر ويشعل الكلاسيكو السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم فريق الهلال على الأهلي بالهدف الأول في مباراة الكلاسيكو السعودي الجارية الآن بين الفريقين على ملعب استاد الملك فهد الدولي، في قمة منافسات الجولة 11 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

جاء الهدف عن طريق نجم الوسط الصربي سيرجي سافيتش في الدقيقة الأولى من عمر المباراة، ليمنح الزعيم التقدم مبكرًا في اللقاء على الراقي.

بدأ الهلال المباراة بالتشكيل الآتي:

حارس المرمى: ياسين بونو

الدفاع: الشهراني – البليهي – كوليبالي – سعود عبد الحميد

الوسط: روبن نيفيز – سافيتش - ميشيل

الهجوم: مالكوم – سالم – ميتروفيتش

شاهد هدف سافيتش في الأهلي من هنا

بينما بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: العمار - إيبانيز - عبدالباسط - علي مجرشي

الوسط: محمد المجحد - فرانك كيسيه - ماكسيمان - جابري فيجا - رياض محرز

الهجوم: روبيرتو فيرمينو

ويدخل فريق الهلال الجولة الـ11 وهو متصدر لجدول ترتيب دوري روشن السيعودي للمحترفين برصيد 26 نقطة بفارق 4 نقاط منافسه اليوم الأهلي صاحب المركز الرابع برصيد 22 نقطة.

وكان الزعيم قد حقق فوزا صعبا على نظيره فريق الخليج بهدف نظيففي الجولة الماضية من الدوري السعودي، في المقابل انتصر الراقي، على الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة السابقة.