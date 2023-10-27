الجمعية العمومية بالصيد تفوض مجلس الإدارة في جدول الأعمال

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية العادية لنادي الصيد، برئاسة المستشار هاني محمد علي، عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية التى عقدت اليوم الجمعة، بمقر النادي بالدقي.

وتواصلت عملية التوقيع في كشوف التسجيل بالجمعية العمومية العادية لنادي الصيد من التاسعة صباحا وحتى السابعة مساء.

وشدد المستشار على أن اكتمال النصاب القانونى يتطلب توقيع 10 آلاف عضو من أصل 98 ألف و487 عضوا من الذين لهم حق الحضور مسددي الاشتراك هذا العام وفقا للائحة النظام الأساسي.

وشهدت الجمعية العمومية لـ نادي الصيد تواجد 3 آلاف و97 عضوا فقط، وبالتالي لم تكتمل الجمعية وبناءا عليه تكليف مجلس الإدارة باختصاصات الجمعية العمومية فيما عدا بند الميزانية والحساب الختامي فيرسل إلى الجهة الإدارية المختصة لإرسالها للجهاز المركزي للمحاسبات.

وأشاد مجلس الإدارة برئاسة المهندس عبد الله غراب، بتنظيم الجمعية العمومية موجهين الشكر للإدارة التنفيذية بقيادة محمد غباشي القائم بأعمال المدير التنفيذي، ومدير الشباب والرياضة بالجيزة بقيادة أحمد الوكيل.

كما وجه غراب الشكر لأعضاء النادي، مؤكدا أن تفويض مجلس الإدارة في اختصاصات الجمعية العمومية تشريف للمجلس.

ووعد رئيس نادي الصيد بمواصلة قطار التطوير داخل منشآت النادي، من أجل خدمة كافة الأعضاء.