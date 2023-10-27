تاكيس جوناس يتابع مباراة الزمالك وإنبي من المدرجات

ياسر رشاد - القاهرة - حرص تاكيس جونياس المدير الفني السابق لفريق بيراميدز على الحضور إلى المدرجات لمتابعة مباراة الزمالك وإنبي الآن في بطولة الدوري المصري.

ويخوض الزمالك مباراة مهمة الآن أمام فريق إنبي على ملعب باستاد المقاولون العرب في إطار منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

التعادل يسيطر على الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبي

سيطر التعادل الإيجابي على الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبي الجارية الآن على ملعب استاد المقاولون العرب في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

تقدم إنبي بالهدف الأول في الدقيقة 22 عن طريق اللاعب زياد كمال، وجاء هدف التعادل للزمالك في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول من ضربة جزاء سددها النجم الدولي أحمد سيد زيزو.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع : أحمد فتوح - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي.

الوسط : نبيل عماد دونجا - عمر جابر- أحمد سيد "زيزو".

الهجوم : مصطفى شلبي - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق "شيكابالا".

بينما دخل إنبي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

الدفاع: أحمد خليل "كالوشا" – محمد حامد – أحمد صبيحة

الوسط: مصطفى دويدار – زياد كمال – محمد ناصر – محمد حمدي

الهجوم: عبد الرحمن عماد –أحمد أمين "قفة" - رفيق كابو

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط حصدها من انتصارين وتعادلين، بينما يتواجد إنبي في المركز الـ11 برصيد 4 نقاط حصدها من انتصار وتعادل.