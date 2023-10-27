المصري البورسعيدي يعلن إيقاف مروان حمدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن المصري البورسعيدي، في بيان رسمي، إيقاف مروان حمدي لاعب الفريق وتوقيع عقوبة مالية عليه قدرها مليون جنيه، عقب ما بدر منه في مباراة اليوم ضد بيراميدز.

نص بيان المصري على، "قرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ كامل أبو علي، خصم مليون جنيه من مستحقات مروان حمدي لاعب الفريق الأول للكرة بالنادي، مع إيقافه لحين التحقيق معه فيما بدر منه خلال مباراة اليوم أمام فريق بيراميدز".

خسر المصري البورسعيدي من بيراميدز، بنتيجة 3-2، في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.