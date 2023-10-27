إنبي يلحق الزمالك الهزيمة الأولى في الدوري



محمد اسماعيل - القاهرة - تلقى الفريق الأول لنادي الزمالك الخسارة الأولى، في بطولة الدوري المصري الممتاز، على يد إنبي بهدفين مقابل هدف، في الجولة الخامسة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على استاد المقاولون العرب.

جاءت المباراة متوسطة المستوى، حيث سيطر فريق الزمالك منذ البداية وضغط هجوميا، بينما اعتمد فريق إنبي على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة.

تقدم فريق إنبي في البداية عن طريق اللاعب زيادة كمال في الدقيقة 22، وتعادل الزمالك عن طريق أحمد سيد زيزو في الدقيقة 30 من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني نجح محمد أمين وفا في الدقيقة 62 من ضربة رأس، وحاول بعدها لاعبي الزمالك تعديل النتيجة ولكن دون جدوى.

وبهذه النتيجة رفع فريق إنبي رصيده إلى سبعة نقاط في المركز السادس، بينما توقف رصيد الزمالك عند 8 نقاط في المركز الرابع.