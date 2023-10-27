"غلط في كل شيء".. أول تعليق من أوسوريو على هزيمة الزمالك أمام إنبي



محمد اسماعيل - القاهرة - أبدى الكولومبي خوان أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لفريق الزمالك، حزنه الشديد من خسارة الأبيض في مواجهة اليوم مع إنبي في الدوري الممتاز.

قال أوسوريو خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "سيطرنا لمدة 90 دقيقة ولعبنا بشكل جيد ولكن خسرنا بكرة ثابتة".

أضاف: "حدث شيء خطأ من اللاعبين في الكرة الثابتة التي أحرز منها المنافس الهدف الثاني، ولا أريد ذكر أسماء محددة وسوف أتحدث معهم في الغرف المغلقة".

أكمل: "لعبنا في المباراة الماضية بثلاثة مدافعين ولكني أخطأت في التشكيل اليوم ولعبة بأربعة لاعبين في خط الدفاع واعترف بهذا الخطأ"

أتم تصريحاته: "مشاركة شيكابالا مسئوليتي وتقديمه أداء جيد أو سيء غلطتي، وأكرهها اعترف بخطأي اليوم".

جدير بالذكر أن نادي الزمالك تلقى الخسارة الأولى في بطولة الدوري المصري الممتاز، على يد إنبي خلال المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب المقاولون العرب.