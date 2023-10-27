الكلاسيكو للزعيم.. الهلال يفوز على الأهلي بثلاثية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

حقق الهلال الفوز على أهلي جدة، بنتيجة 3-1، في لقاء جمع بين الثنائي مساء اليوم بالجولة الحادية عشر من الدوري السعودي للمحترفين "روشن".

سجل سافيتش الهدف الأول للهلال في الدقيقة الأولى من الكلاسيكو، ثم أحرز ميتروفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 37، بعدها قلص ألان ماكسيمين الفارق للأهلي وأحرز الهدف الأول في الدقيقة 58.

أحرز روجير إيبانيز بالخطأ في مرماه الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 84.

يحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 29، فيما يأتي الأهلي في المركز الخامس، برصيد 22 نقطة.