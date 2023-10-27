اخبار الرياضه

الكلاسيكو للزعيم.. الهلال يفوز على الأهلي بثلاثية

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:
حقق الهلال الفوز على أهلي جدة، بنتيجة 3-1، في لقاء جمع بين الثنائي مساء اليوم بالجولة الحادية عشر من الدوري السعودي للمحترفين "روشن".
سجل سافيتش الهدف الأول للهلال في الدقيقة الأولى من الكلاسيكو، ثم أحرز ميتروفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 37، بعدها قلص ألان ماكسيمين الفارق للأهلي وأحرز الهدف الأول في الدقيقة 58.
أحرز روجير إيبانيز بالخطأ في مرماه الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 84.
يحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 29، فيما يأتي الأهلي في المركز الخامس، برصيد 22 نقطة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا