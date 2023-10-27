شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الزمالك وانبي بدورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض فريق الزمالك للخسارة الاولى له فى بطولة دورى Nile هذا الموسم أمام إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت باستاد المقاولون العرب في الجولة الخامسة من عمر بطولة دوري نايل.

سجل هدف الزمالك الوحيد أحمد زيزو من ضربة جزاء، بينما سجل هدفى إنبى زياد كما وأحمد أوفا.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد إنبى للنقطة السابعة فى المركز السادس، بينما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة الثامنة فى المركز الرابع.