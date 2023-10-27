شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبا فى قائمة الاتحاد السكندرى استعدادا لمواجهة المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري على اختيار 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة المقاولون العرب، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري nile"، لكرة القدم المقرر إقامتها غدًا السبت على ستاد الإسكندرية في تمام السابعة مساءً.

جاءت قائمة الإتحاد السكندرى على النحو التالي:

حراسة المرمى : المهدي سليمان ، عمر صلاح.

خط الدفاع : هشام صلاح ، محمود شبانه ، كريم الديب ، عمرو صالح ، مصطفى إبراهيم ، إسلام أبو سليمة.

خط الوسط : خالد الغندور ، ناصر ناصر ، عبدالغني محمد ، بلال السيد ، عمر الوحش ، بيكالي أوبامي ، ميسي ، مورو.

خط الهجوم : بواتينج ، رجب عمران ، أحمد عيد ، مابولولو.

ويغيب عن الإتحاد لمواجهة المقاولون العرب كل من عمرو خليل والحبيب حسن وسيف تقا وفوزي الحناوي وأحمد غنيم وأحمد ياسين وأحمد الشيخ وهاني الطامي وفرانك الآن.

ويدخل الاتحاد السكندرى المباراة فى المركز الـ9 بجدول الدورى برصيد 5 نقاط ، بينما يحتل المقاولون العرب المركز الـ17 برصيد نقطتين.