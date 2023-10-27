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جدول ترتيب دورى Nile بعد هزيمة الزمالك.. بيراميدز يتصدر

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القاهرة - سامية سيد - تصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل" عقب إقامة اليوم الجمعة 27 / 10 / 2023 مباراتين ضمن الجولة الخامسة من عمر المسابقة، حيث واجه بيراميدز نظيره المصرى البورسعيدى بينما التقى إنبى والزمالك.

الزمالك يسقط فى فخ الخسارة من إنبى 2 / 1 بدورى Nile.. فيديو

حقق فريق إنبى الفوز على الزمالك بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهعما مساء اليوم، الجمعة، على استاد المقاولون العرب في الجولة الخامسة لمسابقة دوري nile.

الزمالك يسقط فى فخ الخسارة من إنبى 2 / 1 بدورى Nile.. فيديو

 

جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل" 

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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