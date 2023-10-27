شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب دورى Nile بعد هزيمة الزمالك.. بيراميدز يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل" عقب إقامة اليوم الجمعة 27 / 10 / 2023 مباراتين ضمن الجولة الخامسة من عمر المسابقة، حيث واجه بيراميدز نظيره المصرى البورسعيدى بينما التقى إنبى والزمالك.

الزمالك يسقط فى فخ الخسارة من إنبى 2 / 1 بدورى Nile.. فيديو