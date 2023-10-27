شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 27 / 10 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 27 / 10 / 2023 العديد من الأخبار الهامة على رأسها الزمالك يقع فى فخ الهزيمة أمام إنبى بهدفين مقابل هدف، فى الوقت الذى واصل فيه بيراميدز زحفه نحو الصدارة بفوزه على المصرى بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

الزمالك يسقط فى فخ الخسارة من إنبى 2 / 1 بدورى Nile.. فيديو

حقق فريق إنبى الفوز على الزمالك بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهعما مساء اليوم، الجمعة، على استاد المقاولون العرب في الجولة الخامسة لمسابقة دوري nile.

أول مران للأهلى فى جنوب أفريقيا.. كولر يحاضر اللاعبين.. تدريبات للحراس.. وفقرة بدنية

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي محاضرة مع اللاعبين داخل ملعب جامعة بريتوريا قبل انطلاق المران الأول في جنوب إفريقيا.

بيراميدز يهزم المصرى البورسعيدى 3 / 2 ويواصل تصدره لدورى

NILE

نجح بيراميدز في مواصلة انتصاراته محققا الفوز على المصرى 3 / 2 في المباراة التي جرت بينهما بإستاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة الخامسة لدورى nile .

المصري يخصم مليون جنيه من مستحقات مروان حمدي ويحيله إلى التحقيق

قرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، خصم مليون جنيه من مستحقات مروان حمدي لاعب الفريق الأول للكرة بالنادي مع إيقافه لحين التحقيق معه فيما بدر منه خلال مباراة اليوم أمام فريق بيراميدز.

سعد سمير يشارك فى مران سيراميكا ويعلن جاهزيته لمواجهة طلائع الجيش

شارك سعد سمير لاعب نادى سيراميكا، فى مران اليوم الجمعة، بشكل كامل ليعلن جاهزيته لتدعيم صفوف فريقه لمواجهة طلائع الجيش على استاد جهاز الرياضة، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دورى nile لهذا الموسم.

20 لاعبا فى قائمة الاتحاد السكندرى استعدادا لمواجهة المقاولون العرب

استقر طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري على اختيار 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة المقاولون العرب، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري nile".

5 قرارات لمجلس الإسماعيلى فى اجتماع اليوم.. تجديد عقود الساعى والعسقلانى الأبرز

اتخذ مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، عدة قرارات خلال اجتماع المجلس المقرر عن شهر أكتوبر الجارى.