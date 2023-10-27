شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الجمعة 27 / 10 / 2023 بدورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الجمعة 27 / 10 / 2023 مباراتان ضمن الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى nile"، حيث واجه بيراميدز نظيره المصرى البورسعيدى بينما التقى إنبى والزمالك.

الزمالك يسقط فى فخ الخسارة من إنبى 2 / 1 بدورى Nile.. فيديو