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نتائج مباريات اليوم الجمعة 27 / 10 / 2023 بدورى Nile

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القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الجمعة 27 / 10 / 2023 مباراتان ضمن الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى nile"، حيث واجه بيراميدز نظيره المصرى البورسعيدى بينما التقى إنبى والزمالك.

الزمالك يسقط فى فخ الخسارة من إنبى 2 / 1 بدورى Nile.. فيديو

حقق فريق إنبى الفوز على الزمالك بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهعما مساء اليوم، الجمعة، على استاد المقاولون العرب في الجولة الخامسة لمسابقة دوري nile.

 

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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