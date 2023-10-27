شكرا لقرائتكم خبر عن هدف رضا سليم يتصدر قائمة أفضل أهداف دور الثمانية بالسوبر الأفريقى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الحساب الرسمي لبطولة الدوري الأفريقي التابع للاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف"، عبر موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة "إكس"، أفضل 5 أهداف في مباراتي الذهاب والإياب بدور ربع نهائي الدوري الأفريقي، ولاختيار الأفضل منهم بتصويت الجمهور.

وتصدر هدف المغربى رضا سليم لاعب فريق الأهلى بمرمى فريق سيمبا التنزانى، التي أقيمت في تنزانيا، وانتهت بالتعادل الإيجابي بـ(2 - 2) قائمة 5 أهداف بدور الثمانية من عمر البطولة.

وخاض الأهلي مرانه الأول اليوم في جنوب أفريقيا، استعدادًا لمباراة صن داونز المقرر لها مساء بعد غد الأحد على استاد لوفتوس، في ذهاب الدور نصف النهائي للدوري الإفريقي.

كما خاض محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، ثلاثي حراسة المرمى بالفريق تدريبات قوية تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس، قبل مشاركتهم في الجزء الخاص بالتدريبات الجماعية بالكرة وذلك خلال المران الأول للأهلي في جنوب أفريقيا.

وخاض الأهلي فقرة إحماء بدني قبل انطلاق المران وأعقبها تنفيذ البرنامج التدريبي الذي ركز فيه الجهاز الفني على الجزء الخططي خلال تدريبات الكرة، استعدادًا لمواجهة فريق صن داونز.

وعقد كولر اجتماعًا مطولًا مع جهازه المعاون عقب الوصول إلى فندق الإقامة بمدينة بريتوريا في جنوب إفريقيا، للتحضير للمباراة.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي البطولة في نسختها الأولى داخل القارة، بعد تخطي سيمبا التنزاني في ربع النهائي بالتعادل 2-2 ذهابًا و1-1 في مباراة العودة باستاد القاهرة.

وصعد صن داونز بعد فوزه على بيرو أتليتكو الأنجولي في مباراة الذهاب بهدفين دون رد، وانتهت مباراة الإياب في جنوب أفريقيا بالتعادل السلبي.