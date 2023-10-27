شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يعقد جلسة مطولة مع عصام صبحى وعودة ثنائى منتخب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص إيهاب جلال، المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، على عقد جلسة مطولة بعد المران مع عصام صبحى لاعب الفريق، وذلك فى إطار حرص الجهاز الفنى على عقد اجتماعات مستمرة مع اللاعبين.

وطلب إيهاب جلال من عصام صبحى بذل مزيد من الجهد للعودة مجددا للمشاركة فى المباريات، بعدما اعتمد على حمدى النقاز وكريم عرفات.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى مرانه اليوم الجمعة على الملعب الرئيسى باستاد الإسماعيلية ضمن برنامج الاستعداد لملاقاة الداخلية يوم الاثنين المقبل الموافق 30 من الشهر الجارى، فى إطار منافسات الأسبوع الخامس من بطولة دورى النيل.

وشهد المران عودة الثنائى حمادة صلاح وبشار أشرف من منتخب مصر مواليد 2005، وخاضا مرانهما بشكل طبيعى مع الفريق، بينما أدى عبد الله حسن “بيدو” تدريبات تأهيلية منفردة بسبب الإصابة التى لحقت به فى معسكر المنتخب.

واشتمل المران على مجموعة من التدريبات البدنية تحت قيادة أحمد سامح مدرب الأحمال من أجل الارتقاء بالمستوى البدنى للاعبين ثم قسم الجهاز الفنى للفريق بقيادة إيهاب جلال اللاعبين إلى مجموعتين وأدت كل مجموعة تدريبات تكتيكية متنوعة وتقسيمات على المرمى الصغير من أجل تطوير دقة التسديد وإنهاء الهجمات على المرمي.

فى ذات السياق، أدى رباعى حراس المرمى محمد فوزى وكمال السيد وعبدالله جمال وعبد الرحمن محمود تدريبات قوية تحت قيادة مصطفى كمال مدرب الحراس.

وخاض محمد هاشم تدريبات تأهيلية منفردة تحت إشراف الجهاز الطبى واستمر الثنائى محمد بيومى ومحمد عمار فى خوض للتدريبات التأهيلية وفقا للبرنامج المخصص لهما من قبل الجهاز الطبى تمهيدا لمشاركتهما فى التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة المقبلة.