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حكام مباريات السبت فى دوري Nile

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام برئاسة فيتور بيريرا حكام مباريات غدا السبت، ضمن مواجهات مباريات الجولة الخامسة لمسابقة دوري Nile موسم 2023-2024.

 

وجاء حكام مباريات غدا كالتالي..

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وحقق فريق إنبي الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد المقاولون العرب في الجولة الخامسة لمسابقة الممتاز، ليظل رصيد الفارس الأبيض عند النقطة الثامنة.

ومع هذا الفوز للفريق البترولي يحافظ على سجل خال من الهزائم أمام الزمالك في المباريات الأربع الاخيرة، إذ حقق الفوز في مباراتين وتعادل في لقاءين، ليفشل الفارس الأبيض في تحقيق أي فوز علي إنبي منذ عامين، ويرجع آخر انتصار للفارس الأبيض إلى 26 أكتوبر 2021 وفاز بهدفين دون رد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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