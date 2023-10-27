شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تستقبل بعثة منتخب التجديف بعد التأهل إلى الأولمبياد والبارالمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أناب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الدكتور ماهر الغريب مدير عام الإدارة العامة الحافز والتكريم والموهوبين بالوزارة، لاستقبال بعثة المنتخب الوطنى للتجديف بعد المشاركة فى بطولة أفريقيا، التى أقيمت فى تونس، والتى حقق فيها الفراعنة العديد من الإنجازات والمراكز المتقدمة، وحجز مقاعد فى الأولمبياد والبارالمبية باريس 2024.

وجدد الدكتور أشرف صبحى فى رسالته لاعبى منتخب التجديف، والذى نقلها مدير عام الحافز والتكريم والموهوبين بالوزارة، على الدعم الكبير واللامحدود من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسى للأبطال الرياضيين وكافة الأندية والمنتخبات الوطنية، وهو ما يلقى بظلاله على الإنجازات التى تشهدها المنظومة الرياضية خلال الفترة الراهنة على المستويات العربية والقارية والإقليمية والدولية.

وجاء المنتخب فى الصدارة ببطولة أفريقيا، التى أقمت بتونس، حاصلًا على 19 ميدالية، منها 9 ذهبيات، و7 فضيات، و3 برونزيات.