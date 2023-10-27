شكرا لقرائتكم خبر عن العين يستقبل الإمارات.. والجزيرة ضيفاً على خورفكان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: علي نجم

يسدل الستار مساء اليوم على مباريات المرحلة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين بإقامة 3 مواجهات، سترسم معها ملامح الصراع على القمة، أو في قاع الترتيب.

ويستقبل العين المتوهج ضيفه الإمارات، بينما يخوض الشارقة لقاء الأمل بمطاردة القمة، وهو يستقبل بني ياس، في وقت سيحل الجزيرة ضيفاً على خورفكان المتعثر هذا الموسم.

يستقبل العين وصيف جدول الترتيب «12 نقطة» في الرابعة و45 دقيقة مساء اليوم ضيفه الإمارات الحادي عشر «5 نقاط» في موقعة يريد من خلالها «الزعيم» استرداد لغة الفوز بعد خسارة الجولة السابقة أمام النصر.

ونجح العين في التألق قارياً بفوزه على الفيحاء السعودي برباعية، أكد بها أن ما حدث في ملعب آل مكتوم في المرحلة الخامسة، لم يكن سوى مجرد تعثر عابر.

وتوهج العين هذا الموسم، بعدما حقق 10 انتصارات محلية وقارية، مقابل خسارة واحدة في أول 11 مباراة رسمية لعبها على مستوى كل البطولات. ويراهن الفريق على القوة والفعالية الهجومية بعدما زار شباك المنافسين 14 مرة في أول 5 جولات، في حين سجل 11 هدفاً في الجولات الثلاث الأولى من دوري أبطال القارة الصفراء.

ويراهن فريق الإمارات على حرمان العين من التحكم بالكرة، وهي العوامل التي قد تساعد «الصقور» على الخروج من دار الزين بنتيجة إيجابية في مباراة تترقب فيها الجماهير مستوى وأداء الثنائي الإسباني المتميز إينيستا وألكاسير، ومدى قدرتهما على صنع الفارق في اللقاء.

الشارقة - بني ياس

يبحث الشارقة الخامس «9 نقاط» عن الفوز الأول على أرضه هذا الموسم محلياً، حين يستقبل ضيفه بني ياس السادس «7 نقاط».

ومني «الملك» بثلاث هزائم محلية على أرضه أمام كل من الوصل والعين في الدوري، واتحاد كلباء في ذهاب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، رغم تألق الفريق قارياً بتحقيق الفوز مرتين في الاستاد البيضاوي على حساب الفيصلي الأردني وناساف الأوزبكي.

وسيكون الدفاع الأبيض أمام تحدي وضع حد لخطورة المتميز الفرنسي يوسف نياكاتيه واتولانت، ما قد يصنع الأمل لبني ياس بتحقيق انتصار ثمين آخر بعد فوزه على الوحدة في الجولة السابقة، والتقدم إلى المركز السادس في الجدول.

ويعاني الفريقان عدم الاستقرار على مستوى النتائج، حيث لم يحصد بني ياس أي نقطة خارج أرضه، ونال «الملك» صفراً من النقاط في الإمارة الباسمة.

خورفكان - الجزيرة

يأمل الجزيرة رابع جدول الترتيب «10 نقاط»، أن تكون الزيارة إلى ملعب صقر بن محمد القاسمي حين يحل ضيفاً على خورفكان «4 نقاط» مفروشة بالورود، وأن يعود إلى العاصمة بالنقاط الثلاث التي تعزز من فرصته في الصراع على قمة جدول الترتيب.

ويأمل «فخر العاصمة» أن يواصل حصد النقاط، وتعزيز موقعه في صلب الصراع الذي لم يعد يحتمل نزف المزيد من النقاط، بعدما أهدر الفريق حتى الآن 5 نقاط على أرضه بالخسارة أمام الوحدة، والتعادل مع شباب الأهلي في المرحلة الأخيرة.

ويريد «النسور» الخروج من دوامة سوء النتائج التي كان آخرها السقوط بالثلاثة في المرحلة السابقة أمام البطائح، ما وضع الفريق على مشارف دائرة المهددين، حيث لا يفصل بينه وبين وصيف القاع عجمان سوى نقطتين فقط.

وتحوم الشكوك حول مصير المدرب الحالي الإسباني غارسيا، وسط أنباء عن مفاوضات بين النادي والمدرب الصربي نيبوشا.