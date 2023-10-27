توتنهام يهزم كريستال بالاس ويتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق توتنهام على نظيره كريستال بالاس بهدفين لهدف، مساء اليوم الجمعة، على استاد سيلهرست بارك معقل الأخير، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

جاء الهدف الافتتاحي عن طريق الخطأ حيث سجل جويل وارد لاعب كريستال بالاس في مرماه عند الدقيقة 53، ثم عزز توتنهام تقدمه بهدف ثان سون هيونج مين في الدقيقة 66.

وقبل نهاية المباراة سجل جوردان آيو هدف كريستال بالاس الوحيد في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

بهذه النتيجة يتصدر توتنهام ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة ويليه مانشستر سيتي بفارق 5 نقاط، بينما يحتل كريستال بالاس المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة.

توتنهام حقق الفوز في اخر مبارياته في الدوري الانجليزي بالفوز على فولهام بهدفين مقابل لاشىء ويحاول استمرار سجله الرائع خارج ملعبه حيث لم يتلقى اي هزيمة منذ ١٢ مايو الماضي منذ خسارته امام أستون فيلا على ملعب فيلابارك.

سجل المواجهات بين كريستال بالاس و توتنهام

التقي كريستال بالاس مع توتنهام اجمالا في ٤٨ مباراة فاز كريستال بالاس في ٩ مباريات وتعادل الفريقين في ١٢ مباراة بينما حقق السبيرز الفوز في ٢٧ مباراة وسجل كريستال بالاس ٣٧ هدف بينما سكن مرماه ٧٣ هدف من مهاجمي توتنهام .

اما عن المباريات التي جمعت الفريقين على ملعب كريستال بالاس فقد بلغت ٢٤ مباراة فاز اصحاب الملعب في ٥ مباريات وتعادلا في ست مباريات وحقق توتنهام الفوز في ١٣ مباراة وسجل كريستال بالاس ١٣ هدف بينما سجل توتنهام ٢٥ هدف .