حساب الزمالك يدعم فلسطين على الرغم من خسارة إنبي

ياسر رشاد - القاهرة - قام الحساب الرسمي لنادي الزمالك بدعم الشعب الفلسطيني، بعد نهاية مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام نظيره إنبي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الدوري العام المصري لهذا الموسم 2023/2024.



وخسر الفارس الأبيض مباراته أمام إنبي بهدفين مقابل هدف واحد، ليبتعد عن صدارة ترتيب الدوري الممتاز، لتصبح هذه الخسارة هي الأولى لميت عقبة خلال هذا الموسم بالدوري.

وقام الحساب الرسمي للزمالك بنشر صورة لجماهير الفريق، والتي كانت تدعم القضية الفلسطينية خلال مواجهة إنبي، حيث كتب عليها: "نهاية المباراة".

وتابع: " وإن انقطعت الاتصالات، ستظل اصواتنا داعمة لأشقائنا".



الزمالك يدعم فلسطين

ترتيب الدوري المصري



يحل بيراميدز في صدارة ترتيب الدوري العام المصري برصيد 13 نقاط، بعدما لعب 5 مباريات.

ويأتي فيوتشر في الوصافة برصيد 9 نقاط، عقب خوضه 4 مباريات، بينما يحل المصري البورسعيدي في المركز الثالث ب 9 نقاط، بعدما خاض 5 مباريات.

4_ الزمالك، 8 نقاط، 5 مباريات.

5- زد 8 نقاط من 4 مباريات.

6- إنبي 7 نقاط من 5 مباريات.

7- سموحة 7 نقاط من 4 مباريات.

8- الأهلي 6 نقاط من 2 مباريات.

9- بلدية المحلة 5 نقاط من 4 مباريات.

10- الاتحاد السكندري 5 نقاط من 4 مباريات.

11- سيراميكا كليوباترا 4 نقاط من 3 مباريات.

12- طلائع الجيش 4 نقاط من 4 مباريات.

13- فاركو 4 نقاط من 4 مباريات.

14- الإسماعيلي 3 نقاط من 4 مباريات.

15- الداخلية 3 نقاط من 4 مباريات.

16- الجونة نقطتين من 3 مباريات.

17- المقاولون العرب نقطتين من 4 مباريات.

18- البنك الأهلي بدون نقاط من 4 مباريات.