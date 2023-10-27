أوسوريو يمنح لاعبي الزمالك راحة بعد الخسارة من إنبي

ياسر رشاد - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة عقب مباراة انبي التي خاضها الفريق اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الفريق تدريباته يوم الاثنين المقبل استعدادا لمواجهة فريق زد يوم 3 نوفمبر المقبل في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتعرض فريق الزمالك للخسارة أمام إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت باستاد المقاولون العرب في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليتوقف رصيد الأبيض عند 8 نقاط يحتل بهم المركز الرابع.

الزمالك وإنبي

وتعد خسارة الزمالك أمام إنبي هي الأول للفارس الأبيض له هذا الموسم، حيث لم يتعرض الفريق للهزيمة خلال الجولات الماضية.

وشهدت المباراة تألق لافت للاعبي النادي البترولي على الصعيد الدفاعي والاعتماد على الهجمات المرتدة المعاكسة، حيث أضاعوا عدد من الفرص المؤكدة للتهديف خلال المباراة.