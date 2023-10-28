ريال مدريد بوابة يامال لتحطيم رقم مارتينيز التاريخي في الكلاسيكو

يستهدف لامين يامال لاعب برشلونة تحطيم رقم تاريخي عمره 82 عاماً في مباراة الكلاسيكو الإسباني أمام ريال مدريد.

ومن المقرر أن يلتقي برشلونة مع ريال مدريد غداً السبت على ملعب “لويس كومبانيس الأولمبي” في الجولة الـ11 من الدوري الإسباني.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “ماركا” الإسبانية فإن لامين يامال إذا شارك في الكلاسيكو غداً سيصبح أصغر لاعب يشارك في مباراة بين برشلونة وريال مدريد بعمر 16 عامًا وثلاثة أشهر و15 يومًا.

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ليحطم رقم فيسنتي مارتينيز لاعب برشلونة السابق، والذي شارك لأول مرة في الكلاسيكو بعمر 16 عامًا و278 يومًا في يوم 19 أكتوبر 1941.

وكان يامال قد حقق رقماً قياسياً، وأصبح أصغر لاعب يشارك أساسيًا في دوري أبطال أوروبا، محطمًا رقمًا قياسيًا استمر لـ 29 عامًا.

ويعتلي ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة، متساوياً مع جيرونا الوصيف، بينما يتواجد برشلونة في الوصافة برصيد 24 نقطة.