تعليق غير متوقع من الغندور بعد خسارة الزمالك أمام إنبي

كتب الإعلامي خالد الغندور القائد التاريخي لنادي الزمالك، تصريح مثير على صفحته الرسمية، بعد الخسارة أمام إنبي في الدوري المصري الممتاز.

وحقق نادي إنبي الفوز على الزمالك، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

وشهد استاد المقاولون العرب على خسارة الزمالك الأولى في الموسم الجاري من الدوري الممتاز اليوم، ليواصل تعثره أمام إنبي للمباراة السادسة على التوالي.

وكتب الغندور على صفحته الرسمية:” لا وقت للكلام في الكورة “.

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وحمل كلام الغندور إشارة إلى الأحداث الأخيرة في قطاع غزة، بعد الساعات الاخيرة والهجوم الذي شنته القوات الإسرائيلية على القطاع، وعزلهم عن العالم بقطع وسائل الاتصال.

وشهدت مباراة الزمالك وإنبي، حضور جماهير مكثف بقميص موحد باللون الأسود، لدعم فلسطين، مع تخصيص هتافاتهم طوال المباراة لدعم القضية الفلسطينية، والشعب الفلسطيني، كما هو الحال في جميع مباريات الفريق في أخر فترة.