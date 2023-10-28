توتنهام ينتصر على كريستال بالاس ويوسع الفارق مع السيتي في صدارة الدوري الإنجليزي

حقق فريق توتنهام هوتسبير، الفوز على حساب نظيره كريستال بالاس، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهم ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

واستضاف فريق كريستال بالاس نظيره توتنهام هوتسبير، اليوم الجمعة، على ملعب سيلهرست بارك، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء الهدف الأول لصالح توتنهام عن طريق جويل وارد في الدقيقة 53 عن طريق الخطأ في مرماه، ثم أضاف سون هيونج مين الهدف الثاني في الدقيقة 66.

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وسجل أيو هدف تقليص الفارق لصالح فريق كريستال بالاس في الدقيقة 90+4.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد توتنهام إلى 26 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف، فيما يقع كريستال بالاس في المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة.

ودخل توتنهام المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: جولييلمو فيكاريو

خط الدفاع: بيدري بورو- كريستيان روميرو- فان دي فين- ديفيز.

خط الوسط: بيسوما- سار- جيمس ماديسون.

في خط الهجوم: ديجان كولوسيفسكي- هيونج مين سون- ريتشارليسون.