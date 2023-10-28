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ميتروفيتش يفاجئ جماهير الهلال خلال الاحتفال بالفوز على الأهلي

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ميتروفيتش - الهلال السعودي

ميتروفيتش - الهلال السعودي

احتفل الصربي ألكسندر ميتروفيتش لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الهلال بفوز فريقه اليوم على الاهلي في كلاسيكو دوري روشن السعودي.

ونجح الهلال في الفوز على الاهلي بثلاثية مقابل هدف في ديربي الجولة الحادية عشر من دوري روشن السعودي.

وظهر ميتروفيتش في فيديو من غرفة خلع الملابس عقب المباراة، وهو يحتفل مع زملائه بالفوز ويكرر جملة “لا إله إلا الله”.

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وسجل ميتروفيتش هدف في ثلاثية الهلال بمرمى الاهلي اليوم، كما أهدر ركلة جزاء.

وبفوز الهلال اليوم ينفرد بصدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 29 نقطة، فيما يبقى النادي الاهلي في المركز الخامس برصيد 22 نقطة.

ويستعد الهلال لمواجهة الحزم يوم الإثنين المقبل الموافق 30 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من دوري روشن السعودي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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