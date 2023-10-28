برشلونة ضد ريال مدريد .. من يتفوق في القيمة السوقية ؟

يترقب عشاق الكرة العالمية، المواجهة المنتظرة بين فريقي برشلونة وريال مدريد في قمة مباريات الدوري الإسباتي 2023 – 2024 ضمن الجولة الحادية عشر من الليجا.

يدخل ريال مدريد مباراة الكلاسيكو وفي جعبته 25 نقطة ويتطلع لتحقيق الانتصار وحصد الثلاث نقاط من أجل اعتلاء صدارة الليجا بالتساوي مع جيرونا صاحب الصدارة برصيد 28 نقطة.

فيما يحتل فريق برشلونة المركز الثالث برصيد 24 نقطة، ويرغب في انتزاع الثلاث نقاط للمنافسة على صدارة ترتيب الدوري الإسباني.

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القيمة التسويقية لريال ومدريد وبرشلونة

وتبلغ القيمة التسويقية لريال مدريد مليار و3 ملايين يورو، ويوجد البرازيلي فينيسيوس جونيور على رأس اللاعبين الأعلى من الناحية المالية بـ150 مليونًا.

ويتساوى مع فينيسيوس، زميله الإنجليزي جود بيلينغهام هداف الفريق هذا الموسم بـ11 هدفًا بكافة المسابقات.

وعلى الجانب الآخر تبلغ قيمة برشلونة التسويقية 862 مليون يورو، ويوجد الإسباني الشاب بيدري في الصدرة بـ100 مليون.

ويأتي بيدري في المرتبة الثانية بين لاعبي برشلونة الأعلى في القيمة التسويقية، ويأتي خلفه دي يونغ بـ90 مليون يورو، ولكن سيغيب الثنائي عن مباراة الكلاسيكو بسبب الإصابة.