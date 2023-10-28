مشجع ليفربول ينفجر غضبًا ضد النادي بسبب فلسطين

عبر أحد مشجعي ليفربول عن غضبه الشديد ضد النادي الإنجليزي، بسبب التصرف التي تعرض له عقب دعم فلسطين في مباراة تولوز.

ولعب ليفربول ضد تولوز، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي، حيث حقق الفوز بخمسة أهداف مقابل هدف، على ملعب أنفيلد.

وتحدث أحد مشجعي ليفربول، عن ما تعرض له خلال المباراة بسبب دعمه لشهداء فلسطين، وأنه لن يعود إلى ملعب الأنفيلد.

ودخل المشجع إلى ملعب أنفيلد لمشاهدة مباراة ليفربول ضد تولوز في الدوري الأوروبي، حيث ارتدى قميص كتب عليه “فلسطين حرة”.

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وكتب مشجع ليفربول عبر حسابه الشخصي بموقع “تويتر”: “في الليلة الماضية، حطمني النادي الذي عشقته منذ أن كنت في الخامسة من عمري، كل شيء ظننت أننا ندافع عنه بدا وكأنه مهزلة بالنسبة لشعار لن تسير وحدك أبدًا وحرية التعبير”.

وتابع: “أسافر لمدة 3 ساعات في كل مباراة على أرضي حتى عندما لا أتمكن من الحصول على تذكرة لأكون في المدينة لحضور المباراة”.

واستكمل: “في هذه اللحظة أشعر بأنني لن أعود أبدًا، كل ما فعلته هو إظهار التضامن مع شعبي الذي يقتل كل يوم منذ عقود عديدة، ولا يمثل العلم الفلسطيني بأي حال من الأحوال ما فعلته حماس في الأسبوع الماضي ولا أنا أشيد به”.

وواصل: “لقد وجدت أنه من الغريب حقًا السماح لجماهيرنا بدعم أوكرانيا وإحضار تلك الأعلام، بالإضافة إلى قيام النادي نفسه ببيع بضائع LFC X أوكرانيا في متجر النادي، ولكن عندما رفعت علم فلسطين في ملعب الأنفيلد، هرع ناحيتي مجموعة من المسؤولين، كما لو كان معي سلاح، حيث تم اصطحابي إلى الخارج، تم انتزاع العلم من يدي، وطلب منه خلع السترة أو مغادرة النادي”.

وأكد: “تدخلت الشرطة بعد ذلك وتم أخذ بياناتي ورقم مقعدي وطلبوا مني جمع أغراضي في نهاية المباراة، ثم تم إعادتي إلى مقعدي في هذا الطقس المتجمد مرتديًا قميصًا، وكان لدي علمان آخران، لقد قررت عدم الخروج لأن الوضع برمته ترك مذاقًا سيئًا في فمي، أردت فقط أن تنتهي المباراة حتى أتمكن من العودة إلى منزلي”.

واختتم: “لكن ما يؤلمني أكثر هو حقيقة أنه لم يحاول أحد من مشجعي ليفربول التدخل أو مساعدتي في دعم قضيتي ولكنهم شاهدوا ذلك بسعادة، سألت الرجل الذي كان بجواري إذا كان يريد أن يحمل العلم معي ونظر إلي وكأنني أطلقت عليه اسمًا أكثر ازدراءً”.