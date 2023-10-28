اخبار الرياضه

جدول ترتيب هدافى مسابقة دورى Nile اليوم الجمعة 27 / 10 / 2023

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى مسابقة دورى Nile اليوم الجمعة 27 / 10 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر أكثر من لاعب جدول ترتيب هدافى مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" عقب إقامة اليوم الجمعة 27 / 10 / 2023 مباراتان، ضمن الجولة الخامسة من عمر المسابقة، حيث واجه بيراميدز نظيره المصرى البورسعيدى بينما التقى إنبى الزمالك.

الزمالك يسقط فى فخ الخسارة من إنبى 2 / 1 بدورى Nile.. فيديو

حقق فريق إنبى الفوز على الزمالك بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهعما مساء اليوم، الجمعة، على استاد المقاولون العرب في الجولة الخامسة لمسابقة دوري nile.

الزمالك يسقط فى فخ الخسارة من إنبى 2 / 1 بدورى Nile.. فيديو

 

جدول ترتيب هدافى مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل"
Capture
 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا