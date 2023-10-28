شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى مسابقة دورى Nile اليوم الجمعة 27 / 10 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر أكثر من لاعب جدول ترتيب هدافى مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" عقب إقامة اليوم الجمعة 27 / 10 / 2023 مباراتان، ضمن الجولة الخامسة من عمر المسابقة، حيث واجه بيراميدز نظيره المصرى البورسعيدى بينما التقى إنبى الزمالك.

الزمالك يسقط فى فخ الخسارة من إنبى 2 / 1 بدورى Nile.. فيديو

حقق فريق إنبى الفوز على الزمالك بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهعما مساء اليوم، الجمعة، على استاد المقاولون العرب في الجولة الخامسة لمسابقة دوري nile.



