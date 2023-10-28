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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الاهلى اليوم الجمعة 27 / 10 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم الجمعة 27 / 10 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها أول مران للأهلى فى جنوب أفريقيا.. كولر يحاضر اللاعبين.. تدريبات للحراس.. وفقرة بدنية.
أول مران للأهلى فى جنوب أفريقيا.. كولر يحاضر اللاعبين.. تدريبات للحراس.. وفقرة بدنية
عقد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي محاضرة مع اللاعبين داخل ملعب جامعة بريتوريا قبل انطلاق المران الأول في جنوب إفريقيا.
ثأر واختبار قوة.. مباراتى صن داونز فرصة الأهلى لرد اعتباره مع كولر
يترقب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي مباراتي فريقه ضد صن داونز الجنوب إفريقي في نصف نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم، باعتبارهما عنق زجاجة في مشوار استمرار الفريق الأحمر بالبطولة القارية من خلال عبورها والوصول إلى المباراة النهائية أو انتهاء مشواره بها وتوديع منافساتها.
دورى السوبر الأفريقى :كهربا يضيئ فى سماء البطولة بأداء مذهل مع الأهلى
تغنت صفحة دوري السوبر الافريقى عبر تويتر بأداء محمود عبد المنعم كهربا نجم الاهلى مع فريقه فى البطولة ، وكتبت الصفحة : "محمود كهربا يضيئ الدوري الأفريقي لكرة القدم، لقد شارك في 100% من أهداف الأهلي، ما جعل أداءه مذهلًا حقًا".
قال الدكتور إيهاب علي إخصائي التغذية بالنادي الاهلى إنه حرص على وضع برنامج غذائي خاص للاعبين يتناسب مع طبيعة جنوب إفريقيا وضغط المباريات وذلك قبل مباراة الفريق أمام صن داونز المقرر لها بعد غد الأحد في ذهاب الدور قبل النهائي للدوري الإفريقي.
«أهلي 2010» يفوز على «مكادي» 11/ 0 فى بطولة منطقة القاهرة
فاز فريق البراعم لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠١٠ على ضيفه مكادي بنتيجة ١١ - صفر، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الجمعة، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية من بطولة منطقة القاهرة.
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