أخبار النادى الاهلى اليوم الجمعة 27 / 10 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم الجمعة 27 / 10 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها أول مران للأهلى فى جنوب أفريقيا.. كولر يحاضر اللاعبين.. تدريبات للحراس.. وفقرة بدنية.

أول مران للأهلى فى جنوب أفريقيا.. كولر يحاضر اللاعبين.. تدريبات للحراس.. وفقرة بدنية

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي محاضرة مع اللاعبين داخل ملعب جامعة بريتوريا قبل انطلاق المران الأول في جنوب إفريقيا.

ثأر واختبار قوة.. مباراتى صن داونز فرصة الأهلى لرد اعتباره مع كولر

يترقب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي مباراتي فريقه ضد صن داونز الجنوب إفريقي في نصف نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم، باعتبارهما عنق زجاجة في مشوار استمرار الفريق الأحمر بالبطولة القارية من خلال عبورها والوصول إلى المباراة النهائية أو انتهاء مشواره بها وتوديع منافساتها.