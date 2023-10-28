شكرا لقرائتكم خبر عن راحة 24 ساعة للاعبى بيراميدز بعد الفوز على المصرى البورسعيدى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قرر البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 24 ساعة بعد الفوز على المصري في دوري nile.
وحقق بيراميدز الفوز على المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين على استاد برج العرب في إطار الجولة الخامسة من بطولة الدوري، ليستمر الفريق في صدارة جدول الترتيب برصيد 13 نقطة.
وقرر المدير الفني عودة الفريق للتدريبات بداية من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي، تحضيرا لمباراة سيراميكا في الجولة السادسة من بطولة الدوري والمقرر لها الجمعة المقبل على استاد المقاولون العرب.
وعبر محمود فتح الله مدرب نادي بيراميدز عن سعادته بالفوز الذي تحقق على حساب المصري، والحفاظ على قمة ترتيب الدوري، موضحا أن المصري فريق محترم وقوي وقدم مباريات قوية وبيراميدز يرغب في أن يسير بخطى ثابتة دائما وأن يكون في القمة بشكل كامل من البداية.
وأوضح فتح الله أن الجهاز الفني تحدث مع اللاعبين على ضرورة عدم تكرار سيناريو المواسم السابقة وخسارة نقاط في مباريات في المتناول وبالتالي الفريق يلعب كل اللقاءات بهدف واحد وهو الفوز سواء محليا أو قاريا، ولا بد من التطور من مباراة لأخرى رغم الغيابات الكثيرة التي يعاني منها الفريق بسبب الإصابات مؤخرا.
وأكد المدرب أنه لا بد وأن يوجه التحية للاعبين على الروح العالية والانتصارات المهمة لأنه في ظل الغيابات الكبيرة والمؤثرة فإن المجموعة الموجودة يثق الجهاز الفني فيها كثيرا ولديها القدرة على تحقيق شيء مميز هذا الموسم، وهدفنا واضح هذا الموسم وهو التتويج بالألقاب.
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