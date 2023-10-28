شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يمنح لاعبى الزمالك راحة 48 ساعة عقب الخسارة من إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة عقب مباراة إنبي، التي خاضها الفريق اليوم في مسابقة دوري nile.

ويستأنف الفريق تدريباته يوم الاثنين المقبل استعدادا لمواجهة فريق زد يوم 3 نوفمبر المقبل في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وحقق فريق إنبى الفوز على الزمالك بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهعما مساء اليوم، الجمعة، على استاد المقاولون العرب في الجولة الخامسة لمسابقة دوري nile، سجل هدف الزمالك الوحيد أحمد زيزو من ضربة جزاء، بينما سجل هدفى إنبى زياد كما وأحمد أوفا.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد إنبى للنقطة السابعة فى المركز السادس، بينما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة الثامنة فى المركز الرابع.