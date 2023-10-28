شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شلبى يجرى فحوصات طبية بعد إصابته أمام إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى مصطفى شلبى، لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، فحوصات طبية فى أحد المستشفيات بالقرب من ملعب المقاولون العرب، بعدما تعرض اللاعب للإصابة فى القدم، وغادر مواجهة إنبى التى جمعتهما مساء اليوم.

ويرغب الجهاز الطبى للزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة فى الوقوف على حجم الإصابة التى تعرض لها مصطفى شلبى، خاصة أن اللاعب كان يشتكى من وجه القدم.

وحقق فريق إنبى الفوز على الزمالك بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهعما مساء اليوم، الجمعة، على استاد المقاولون العرب في الجولة الخامسة لمسابقة دوري nile.

سجل هدف الزمالك الوحيد أحمد زيزو من ضربة جزاء، بينما سجل هدفى إنبى زياد كما وأحمد أوفا.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد إنبى للنقطة السابعة فى المركز السادس، بينما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة الثامنة فى المركز الرابع.