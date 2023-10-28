شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس اليوم الأول للأهلي فى بريتوريا قبل مواجهة صن داونز.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الاهلي عبر فيس بوك كواليس اليوم الأول المارد الأحمر في بريتوريا، استعدادا لمواجهة صن داونز بنصف نهائي دوري السوبر الأفريقي.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي محاضرة مع اللاعبين داخل ملعب جامعة بريتوريا قبل انطلاق المران الأول في جنوب أفريقيا.

وخاض الأهلي مرانه الأول اليوم في جنوب إفريقيا، استعدادًا لمباراة صن داونز المقرر لها مساء بعد غد الأحد على استاد لوفتوس، في ذهاب الدور نصف النهائي للدوري الأفريقي.

كما خاض محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، ثلاثي حراسة المرمى بالفريق تدريبات قوية تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس، قبل مشاركتهم في الجزء الخاص بالتدريبات الجماعية بالكرة وذلك خلال المران الأول للأهلي في جنوب إفريقيا.

وخاض الأهلي فقرة إحماء بدني قبل انطلاق المران وأعقبها تنفيذ البرنامج التدريبي الذي ركز فيه الجهاز الفني على الجزء الخططي خلال تدريبات الكرة، استعدادًا لمواجهة فريق صن داونز.

وعقد كولر اجتماعًا مطولًا مع جهازه المعاون عقب الوصول إلى فندق الإقامة بمدينة بريتوريا في جنوب إفريقيا، للتحضير للمباراة.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي البطولة في نسختها الأولى داخل القارة، بعد تخطي سيمبا التنزاني في ربع النهائي بالتعادل 2-2 ذهابًا و1-1 في مباراة العودة باستاد القاهرة.

وصعد صن داونز بعد فوزه على بيرو أتليتكو الأنجولي في مباراة الذهاب بهدفين دون رد، وانتهت مباراة الإياب في جنوب إفريقيا بالتعادل السلبي.