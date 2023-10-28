شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي للاعبي كابيتانو مصر: الرئيس السيسي مهتم بكم وزملاؤكم يقضون معايشة بإسبانيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على تحفيز لاعبي برنامج كابيتانو مصر، وذلك من خلال مشاركتهم في مباراة مشتركة على هامش حضوره بالبرنامج.
وقال صبحي للاعبين: "مبروك انكم انضميتوا بعد اختبارات طويلة لمشروع كابيتانو مصر، وده مشروع يعني الدولة المصرية عاملاه مع أكبر الشركات وشريك إعلامي وهي شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برعاية كريمة من الرئيس السيسي وهو مهتم جداً".
وأضاف: "في 10 لاعبين من زملائكم بيعملوا معايشة في إسبانيا، وفي لاعبين راحوا أندية والباقي بيتمرن وأنتم شدوا حيلكم شوية ولازم يكون عندكم طموح وأمل وبالتوفيق".
وقال أحمد رأفت للاعبين: كنت بلعب كرة قدم انت مش مضطر تكسب طول الوقت ومعاكم كباتن كبار ربنا معاكم وتحققوا أفضل نتائج، محمد اليماني قال لي إنه عنده لاعب مجتهد اسمه أحمد عزت، مؤسسة حياة كريمة عاملة ليك مفاجأة".
وقال عضو مؤسسة حياة كريمة: "المؤسسة استجابت لطلب محمد اليماني إن منزل اللاعب أحمد عزت محتاج ترميمات وعملنا بحث ميداني ولم نتأخر وسنقوم بترميم المنزل ومتكفلين بالأمر، لأن هدفنا تنمية الإنسان المصري، وأي حد عنده مشكلة احنا معاكم في أي وقت وأي مكان".
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