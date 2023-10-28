شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي للاعبي كابيتانو مصر: الرئيس السيسي مهتم بكم وزملاؤكم يقضون معايشة بإسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على تحفيز لاعبي برنامج كابيتانو مصر، وذلك من خلال مشاركتهم في مباراة مشتركة على هامش حضوره بالبرنامج.

وقال صبحي للاعبين: "مبروك انكم انضميتوا بعد اختبارات طويلة لمشروع كابيتانو مصر، وده مشروع يعني الدولة المصرية عاملاه مع أكبر الشركات وشريك إعلامي وهي شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برعاية كريمة من الرئيس السيسي وهو مهتم جداً".

وأضاف: "في 10 لاعبين من زملائكم بيعملوا معايشة في إسبانيا، وفي لاعبين راحوا أندية والباقي بيتمرن وأنتم شدوا حيلكم شوية ولازم يكون عندكم طموح وأمل وبالتوفيق".