شكرا لقرائتكم خبر عن والد لاعب كابيتانو مصر يحتفل بابنه بطريقة خاصة بعد تسجيل هدف التقدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفاجأت مؤسسة حياة كريمة لاعب كابيتانو مصر أحمد عزت لاعب فريق اليماني بموافقتها على ترميم منزله بعد بحث حالته، وشهدت الحلقة حضور أحمد رأفت مذيع الشارع، والذي حرص على تحفيز اللاعبين.

وقال أحمد رأفت للاعبين: كنت بلعب كرة قدم انت مش مضطر تكسب طول الوقت ومعاكم كباتن كبار ربنا معاكم وتحققوا أفضل نتائج، محمد اليماني قال لي إنه عنده لاعب مجتهد اسمه أحمد عزت، مؤسسة حياة كريمة عاملة ليك مفاجأة".

وقال عضو مؤسسة حياة كريمة: "المؤسسة استجابت لطلب محمد اليماني إن منزل اللاعب أحمد عزت محتاج ترميمات وعملنا بحث ميداني ولم نتأخر وسنقوم بترميم المنزل ومتكفلين بالأمر، لأن هدفنا تنمية الإنسان المصري، وأي حد عنده مشكلة احنا معاكم في أي وقت وأي مكان".

ويعرض برنامج كابيتانو مصر يومياً الخميس والجمعة الساعة 9 مساء على قناة on والساعة 10 مساء على قناة on time sports.