شكرا لقرائتكم خبر عن أوفا: طموحى حاليا الانضمام لمنتخب مصر.. ولا أنشغل بمفاوضات الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح أحمد أمين "أوفا" مهاجم فريق إنبى أن تركيزه حاليا على التألق مع الفريق البترولى وتسجيل أكبر عدد من الأهداف في مباريات الدورى، ثم الانضمام إلى معسكر منتخب مصر القادم وتمثيل الفراعنة الفترة المقبلة.

وأوضح أحمد أمين "أوفا" خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2 مع الإعلامى إبراهيم فايق قائلا: "لا يشغلنى مفاوضات الأهلى والزمالك، حيث تركيزى فقط في الملعب والتدريبات فقط، وهذه الأمور جميعا أقوم بتفويض وكيلى في الحديث معهم".

وكان فريق إنبى حقق الفوز على الزمالك بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهعما مساء اليوم، الجمعة، على استاد المقاولون العرب في الجولة الخامسة لمسابقة دوري nile .

سجل هدف الزمالك الوحيد أحمد زيزو من ضربة جزاء، بينما سجل هدفى إنبى زياد كما وأحمد أوفا.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد إنبى للنقطة السابعة فى المركز السادس، بينما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة الثامنة فى المركز الرابع.