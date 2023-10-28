شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: كابيتانو مصر خلق حالة من الشجن والمتحدة لعبت دورا مهما فى انتشاره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن برنامج كابيتانو مصر هو مشروع قومي مجتمعي تحالفت فيه المؤسسات الوطنية للبحث عن المواهب.

وقال أشرف صبحي خلال تواجده ببرنامج كابيتانو مصر: "البرنامج حقق حالة من الشجن والطموح لأن اللاعبين شافوا الرئيس السيسي مع ولاده وهو بيتكلم في الكورة، خاصة بعد محمد صلاح والحالة اللي حققها أصبحت كل أسرة تتمنى أن يكون لديها محمد صلاح".

وأضاف: "الناس بتقول فين الدولة ولماذا لا تبحثون عن المواهب والأقباط ليه ميلعبوش كرة فكان لازم نوجد برنامج الكل فيه سواسية بدون تمييز، مشروع له استدامة هيستمر، والدفعة الأولى موجودة وخضنا بها تجربة".

وأكمل: "وزارة الرياضة لم تكن لتقوم بهذا المشروع بمفردها، الدور الأكبر هو النشر والانتشار للمشروع وهذا ما تقوم به الشركة المتحدة وهي شركة وطنية".

واختتم: "ولهذا مشروع كابيتانو مجتمعي يبحث عن المواهب ومشروع قومي، كابيتانو دخل كل بيت وبقى فيه مشاركة مجتمعية وبيوصل للقرى، الأسرة أصبحت تحت النظر، ولدينا المشروع القومي للبطل الأولمبي وينتقي الأبطال في الألعاب الفردية، وكابيتانو أصبح دراما ورياضة".