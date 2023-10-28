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اهداف مباريات اليوم الجمعة 27 / 10 / 2023 بدورى nile

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القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الجمعة 27 / 10 / 2023 مباراتان ضمن الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى nile"، حيث واجه بيراميدز نظيره المصرى البورسعيدى، بينما التقى إنبى الزمالك.

الزمالك يسقط فى فخ الخسارة من إنبى 2 / 1 بدورى Nile.. فيديو

حقق فريق إنبى الفوز على الزمالك بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهعما مساء اليوم، الجمعة، على استاد المقاولون العرب في الجولة الخامسة لمسابقة دوري nile.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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