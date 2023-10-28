- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباريات اليوم الجمعة 27 / 10 / 2023 بدورى nile والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الجمعة 27 / 10 / 2023 مباراتان ضمن الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى nile"، حيث واجه بيراميدز نظيره المصرى البورسعيدى، بينما التقى إنبى الزمالك.
الزمالك يسقط فى فخ الخسارة من إنبى 2 / 1 بدورى Nile.. فيديو
حقق فريق إنبى الفوز على الزمالك بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهعما مساء اليوم، الجمعة، على استاد المقاولون العرب في الجولة الخامسة لمسابقة دوري nile.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز