اهداف مباريات اليوم الجمعة 27 / 10 / 2023 بدورى nile

حقق فريق إنبى الفوز على الزمالك بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهعما مساء اليوم، الجمعة، على استاد المقاولون العرب في الجولة الخامسة لمسابقة دوري nile.

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الجمعة 27 / 10 / 2023 مباراتان ضمن الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى nile"، حيث واجه بيراميدز نظيره المصرى البورسعيدى، بينما التقى إنبى الزمالك.

محمد يوسف

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