شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات اليوم السبت 28 / 10 / 2023 فى دورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل مساء اليوم السبت، مباريات الجولة الخامسة من منافسات دورى nile لهذا الموسم، بـ3 مواجهات قوية بين فاركو والجونة، والاتحاد السكندرى مع المقاولون العرب، وزد مع سموحة.

موعد مباراة فاركو والجونة يستضيف فريق فاركو في الرابعة عصر اليوم السبت، فريق الجونة على استاد برج العرب بالإسكندرية، في مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات مختلفة، حيث حقق فاركو فوزا مهما على الإسماعيلى في الجولة الماضية، فيما تعادل الجونة مع الاتحاد السكندرى بهدفين لمثلهما في آخر مباراة.

يحتل فريق فاركو المركز الثالث عشر في ترتيب جدول دورى nile برصيد 4 نقاط، جمعها من 4 مباريات، حيث فاز في لقاء وتعادل في مثله وخسر مواجهتين، سجل لاعبو فاركو 3 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف.

في المقابل، يحتل فريق الجونة المركز السادس عشر في ترتيب جدول دورى nile برصيد نقطتين، جمعها من 3 مباريات، حيث تعادل في مواجهتين وخسر لقاء ولم يتذوق طعم الفوز، سجل لاعبو الجونة 3 أهداف واستقبلت شباكهم 4 أهداف.

موعد مباراة الاتحاد والمقاولون العرب

يلتقى فريق الاتحاد السكندرى في السابعة مساء اليوم السبت، مع فريق المقاولون العرب على استاد الإسكندرية، في مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات منخفضة، حيث تعادل الاتحاد السكندرى مع بلدية المحلة بهدفين لمثلهما في الجولة الماضية، فيما تعادل المقاولون العرب مع زد بثلاثة أهداف لمثلها في نفس الجولة.

يحتل الاتحاد السكندري المركز التاسع في جدول دوري nile برصيد 5 نقاط جمعهم من 4 مباريات، حيث حقق الفوز فى مباراة وتعادل في مواجهتين وخسر في لقاء، سجل لاعبو زعيم الثغر 6 أهداف واستقبلت شباكهم 7 أهداف.

في المقابل، يحتل فريق المقاولون العرب المركز السابع عشر بجدول دوري nile برصيد نقطتين، حصدهما بعدما خاض 4 مباريات، حيث تعادل المقاولون في مباراتين وخسر مثلهما ولم يتذوق طعم الانتصارات حتى الآن، وسجل لاعبو المقاولون 5 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أهداف أخرى.

موعد مباراة زد وسموحة

يواجه فريق زد في السابعة مساء اليوم السبت، فريق سموحة على استاد القاهرة الدولى، في مباراة صعبة يدخلها الفريقان بدافع التعويض وتصحيح المسار، حيث تعادل زد مع المقاولون العرب بثلاثة أهداف لمثلها في الجولة الماضية، فيما تعرض سموحة لهزيمة قاسية من الزمالك بخمسة أهداف مقابل هدف في نفس الجولة.

يحتل فريق زد المركز الخامس في ترتيب جدول دورى nile برصيد 8 نقاط، جمعها من 4 مباريات، حيث فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما ولم يتعرض لأى هزيمة، سجل لاعبو زد 8 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أهداف.

في المقابل، يحتل سموحة المركز السادس في ترتيب جدول دورى nile برصيد 7 نقاط من أربع مباريات خاضها الفريق، حيث فاز في مباراتين وتعادل في لقاء وخسر مثله، سجل لاعبو الفريق السكندرى 6 أهداف واستقبلت شباكهم 7 أهداف.