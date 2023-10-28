شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يهزم الأهلي جدة ويغرد بصدارة الدوري السعودي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ‏

الرياض: عيسى الحكمي

واصل الهلال الابتعاد بصدارة الدوري السعودي بعد فوزه الهام على ضيفه أهلي جدة 3-1 في قمة الأسبوع الحادي عشر على ملعب الملك فهد الدولي ليرفع" الزعيم" رصيده إلى 29 نقطة مبتعداً 5 نقاط عن التعاون أقرب مطارديه، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 22 نقطة وتراجع للمركز الخامس بعد فوز الفتح على الرائد 2-1 ليصبح رصيد الأخير 24 نقطة ويصبح ثالثاً والنصر الذي يلتقي الفيحاء السبت رابعاً.

أنهى الهلال الشوط الأول متقدما 2-0 بفضل ثنائية الصربي سافيتش الذي بكر بالتسجيل في الدقيقة الأولى، ومواطنه ميتروفيتش بضربة رأسية في الدقيقة 37 وقبل ذلك اهدار الأخير ركلة جزاء في الدقيقة 26.

وقلص الأهلي الفارق في الدقيقة 58 بواسطة الفرنسي ماكسمين قبل أن يفقد أمله بالتعادل في الدقيقة 84 عندما تلقى ضربة قاضية بالنيران الصديقة نفذها البرازيلي إيبانزا بالخطأ في مرمى فريقه.

فنيا تفوق الهلال في الشوط الأول لعباً ونتيجة وتحسن الأهلي في الثاني بعدة لقطات ساخنة من جانب رياض محرز وماكسمين في وقت لم يكن فيرمينو مؤثراً.

وتعاطفت العارضة الأهلاوية مع فرصة هلالية سددها مالكوم من كرة ثابتة كما تمكن الحارس ميندي من صد ثلاثة أهداف محققة من جانب ميشائيل وسالم الدوسري.