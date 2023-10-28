الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقد

استغرب إداري بأحد أندية المحترفين، تداول أنباء حول اقتراب لاعب في الفريق من الانتقال إلى نادٍ منافس، مشيراً إلى أنه في كل موسم يتم الحديث عن اللاعب ورحيله، على الرغم من أنه أحد العناصر الأساسية ولا توجد نية للاستغناء عن خدماته، إلى جانب أن عقده مستمر مع النادي.

مجنس

يدرس اتحاد لعبة جماعية، العديد من الخيارات المتاحة من المحترفين الأجانب، ضمن قوائم الأندية لتجنيس لاعب ثانٍ في قوائم المنتخب الذي يستعد مطلع العام المقبل، لخوض استحقاق مصيري، خصوصاً أن لوائح الاتحاد الدولي للعبة تسمح بتجنيس اللاعبين.

استغناء

تتّجه النية لدى شركة كرة القدم في أحد أندية المحترفين بالاستغناء عن لاعب مواطن تم التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد أن فشل في تقديم المستوى الذي يُقنع به الجهاز الفني للوجود في التشكيلة الأساسية أو حتى الاحتياطية.

تدريبات

حاول مدرّب أجنبي أن يستغل فترة توقف الدوري الأخيرة، بإقامة تدريبات للاعبين على فترتين صباحية ومسائية، لزيادة معدلات اللياقة البدنية، إلا أن معظمهم تحفظ على الطلب بداعي ارتباطهم بالدوام في التوقيت الصباحي.

اعتذار

تكرر اعتذار المشرف العام على الكرة في نادٍ في دوري أدنوك للمحترفين، عن الحضور بشكل دائم، كما كان يحدث من قبل، بسبب ارتباطه ببعض الأمور الخاصة بمنصبه الجديد الذي تولاه في الفترة الماضية، ما يتعذر معه الحضور بشكل يومي إلى النادي.

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