الامارات | نهائي «كأس اليد» بين الشارقة ومليحة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف صالة نادي البطائح في الرابعة والنصف عصر اليوم، المباراة النهائية في مسابقة «كأس الإمارات» لكرة اليد في نسختها الـ20، الطامح من خلالها فريق الشارقة «حامل اللقب»، للتتويج بالبطولة للمرة السادسة، فيما يأمل مليحة الفوز باللقب الأول تاريخياً.

ويعد نهائي كأس الإمارات المواجهة الثانية على التوالي التي تجمع الفريقين في الموسم الجاري، بعد أن التقيا منتصف الشهر الماضي في نهائي كأس الاتحاد، ونجح خلالها الشارقة في الفوز باللقب (24-16).

كما تمثل مواجهة اليوم، المواجهة الثانية التي تجمع الشارقة مع مليحة في غضون أسبوعين خلال البطولة، بعد أن فاز مليحة في ختام دوري المجموعات (25-23) في نتيجة لم تؤثر في حظوظهما بانتزاع بطاقتي التأهل عن مجموعتهما الثانية للدور نصف النهائي، وتمكن الفريقان من حجز مقعديهما للمباراة النهائية بفوز الشارقة على شباب الأهلي (31-29)، وتخطي مليحة للجزيرة (34-31).