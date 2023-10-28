الامارات | عبدالله العرياني يتوّج بذهبية «الرماية» في «البارالمبية الآسيوية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفعت بعثة الإمارات المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية، رصيدها إلى 10 ميداليات، بعد إضافة عبدالله سلطان العرياني ومريم الزيودي لاعبي منتخبي الرماية وألعاب القوى ميداليتين، ذهبية وفضية، جديدتين يوم أمس.

ونال العرياني ذهبية الرماية في مسابقة البندقية 50 متراً (3 أوضاع- فئة SH1)، لتكون بذلك ثالث ذهبية للإمارات في الدورة الآسيوية. وحل ثانياً، الصيني شاو دونغ، وثالثاً الكوري الجنوبي جانغو لي.

وتُعد هذه ثاني ميدالية للعرياني بعد ميدالية برونزية أحرزها أول من أمس، في مسابقة البندقية 50 متراً، وضعية الرقود، للفئة نفسها.

كما أضافت مريم الزيودي، لاعبة منتخب ألعاب القوى، ميدالية فضية جديدة، ضمن منافسات دفع الجلة فئة F40، مسجلة 8.49 م، وجاءت الأوزبكية كوبارو خاكيموفا ثانية، وثالثة الصينية ووي لي. واستطاعت الزيودي تحسين رقمها الذي سجلته في الألعاب البارالمبية الآسيوية الماضية، جاكرتا 2018، وهو 5.50 م، واحتلت به المركز الخامس وقتها.

وعلى هامش إقامة الدورة، فازت سلامة الخاطري لاعبة منتخب الإمارات للدراجات بعضوية لجنة الرياضيين والممثلين الإقليميين الفرعيين، في اللجنة البارالمبية الآسيوية.

ويسدل اليوم الستار على منافسات النسخة الرابعة لدورة الألعاب البارالمبية الآسيوية، حيث يُقام حفل الختام على استاد هانغتشو الرياضي الأولمبي، ويجرى خلاله تسليم علم الدورة إلى عمدة مدينة ايتشي وناجويا اليابانية مستضيفة النسخة الخامسة في 2026. وعلى صعيد منافسات اليوم الأخير، يختتم منتخبا ألعاب القوى ورفعات القوة، منافساتهما في الدورة، بمشاركة عمير يونس في مسابقة الرمح فئة F55، ومريم المطروشي في دفع الجلة فئة F46، ومريم الزيودي في مسابقة رمي القرص فئة F40، في حين يشارك أحمد البلوشي في مسابقة وزن فوق 107 كجم، برفعات القوة.