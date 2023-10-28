الامارات | الوصل يتصدر.. وتعادل بـ «طعم الخسارة» لشباب الأهلي أمام النصر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فقد شباب الأهلي أمس، صدارة دوري أدنوك للمحترفين، بعد تعادل بطعم الخسارة أمام ضيفه النصر 3/3، وذلك ضمن الجولة السادسة، ليرفع رصيده إلى 14 نقطة مقابل سبع نقاط للعميد. في المقابل، تصدر الوصل الدوري بعدد النقاط الـ14 نفسه، لكنه تفوق على شباب الأهلي بفارق الأهداف، بعد الفوز على حتا بخماسية نظيفة. وستكون الفرصة مواتية للعين اليوم للتصدر في حال فاز على «الصقور» كون العين بـ12 نقطة في المركز الثالث.

واستعاد الوحدة نغمة الانتصارات بالفوز على كلباء 2-1، بينما تعادل البطائح وضيفه عجمان 1-1.

وكان شباب الأهلي البادئ بالتسجيل عن طريق، رينان، «15»، ثم تعادل للنصر، غابياديني، «23»، ولكن كارتابيا، نجح في أن يُعيد التقدم لـ«الفرسان» «41».

وفي الشوط الثاني زادت إثارة المباراة، إذ سجل الغساني الثالث «50»، لكن النصر عاد بقوة مستفيداً من حالة النقص العددي التي حلت بشباب الأهلي بعد طرد ميليفوجيفيتش، ليُسجل النصر هدفين تباعاً عن طريق، كيفين أجوديلو «60»، وتاعرابت «66». وأكمل شباب الأهلي المباراة بتسعة لاعبين بعد طرد ثانٍ تلقاه هذه المرة سالمين خميس.

واستعاد الوصل ذاكرة الانتصارات بفوزه الثمين على حتا بخماسية، بينما تكبد «الإعصار» الخسارة السادسة في المركز الأخير من دون نقاط.

وسجل للوصل ليما «24»، وخيمنيز «27» و«39»، ثم أحرز سياكا الرابع «68»، بينما اختتم ليما مهرجان الأهداف «89».

وحقق الوحدة فوزاً صعباً على ضيفه كلباء، إذ تقدم خريبين لأصحاب الأرض «46»، قبل أن يتعادل مهدي قائدي للضيوف «69»، ثم عزز جوانكا تقدم الوحدة بإضافة الثاني من ضربة جزاء «87».

وخيم التعادل الإيجابي، 1/1 على نتيجة البطائح وعجمان، وافتتح البطائح النتيجة عن طريق مدافع عجمان، عبدالرحمن راكان بالخطأ في مرماه «29»، بينما أدرك المغربي وليد أزارو، التعادل لعجمان من خطأ دفاعي أيضاً «45».

• الوصل يتصدر الدوري مؤقتاً بـ 14 نقطة، بفارق الأهداف عن شباب الأهلي الثاني، وبانتظار نتيجة مباراة العين و«الصقور» اليوم.