الامارات | قيادات التعليم والرياضة: «وسام حمدان» يرتقي بصحة الطلبة ويؤهلهم لتمثيل الأندية والمنتخبات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشادت قيادات تعليمية ورياضية بمبادرة وسام حمدان بن محمد للمدارس التعليمية الرياضية التي أطلقها مجلس دبي الرياضي بهدف استقطاب الموهوبين وتطوير أدائهم ومستوياتهم في مختلف الرياضات، كما أشادت بفوز أكاديمية دبي الدولية ومدرسة المعارف الثانوية للبنين بالدورة الثانية من الوسام الرائد وتشرفهما باستلام الوسام من سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي الذي زار المدرستين وهنأهما بالفوز وسلمهما الوسام.

وأشاد وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة العامة للرياضة الدكتور أحمد بالهول الفلاسي بأهمية «وسام حمدان بن محمد للمدارس التعليمية الرياضية» في دعم الرياضة في المؤسسات التعليمية والحكومية والخاصة في دبي، وتشجيعها على تعزيز الممارسات الرياضية والارتقاء بصحة النشء، وإعدادهم بدنياً ومهارياً للانضمام إلى الأندية والأكاديميات الرياضية والمنتخبات الوطنية.

وقال الفلاسي: «نبارك لجميع الطلبة الفائزين بهذا الوسام المرموق الذي يُعد حافزاً لهم لبلوغ درجات عالية من التميز في العمل التعليمي والرياضي، ما يضمن مشاركتهم الفاعلة في اتباع حياة صحية تعود بالفائدة على المجتمع وتعزز الممارسات الصحية في المجتمع المدرسي وتوفر بيئة دراسية صحية وممتعة، ونتطلع إلى أن يسهم هذا الوسام في دفع عجلة التطور الرياضي لجيل المستقبل وتشجيعه على المضي قدماً في ممارسة مختلف أنواع الرياضات والتميز فيها حتى بلوغ مراكز التتويج الوطنية والعالمية».

من جهتها، تقدمت وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيسة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، سارة بنت يوسف الأميري، بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على إطلاق «وسام حمدان بن محمد للمدارس التعليمية الرياضية» لدعم وتطوير الرياضة في القطاع المدرسي بدبي وتشجيع المدارس على توفير الرعاية للرياضيين المميزين وتوفير المنشآت الرياضية والكوادر المؤهلة لتنمية وتطوير المواهب الرياضية وتعزيز ممارسة الرياضة بين الطلبة، كما تقدمت بالشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، على زيارته وتكريم المدرستين الفائزتين بالدورة الثانية للوسام.

وأكدت الأميري حرص مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي على تعزيز ممارسة الرياضة في البيئة المدرسية ومد جسور التعاون مع كل المعنيين في الدولة من أجل تطوير مهارات الطلبة في مجالات الرياضة والاستثمار بها، موضحة أن المدارس تشكل حاضنة لأبطال الغد.

وقالت: «نشكر مجلس دبي الرياضي على إطلاق هذا الوسام بهدف تعزيز مكانة الرياضة في مدارس دبي الحكومية واكتشاف المواهب الرياضية من طلبة وطالبات المدارس وتطويرها وتأهيلها لتمثيل أندية الدولة والمنتخبات الوطنية وصناعة رياضي المستقبل».

بدوره، أكد أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب أن رؤية ودعم ورعاية القيادة الرشيدة لأبناء الدولة ومن يعيشون على أرضها الطيبة وضعت الدولة في الصدارة وحققت التطور الكبير الذي تشهده جميع مجالات الحياة ومن بينها قطاعا التعليم والرياضة.

وقال: «لقد تفضل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بحضور مختبر الابتكار الرياضي الذي نظمه مجلس دبي الرياضي في عام 2016 وبارك توصياته التي كان من بينها إطلاق وسام حمدان بن محمد للمدارس التعليمية الرياضية الأول من نوعه والذي يهدف إلى تعزيز مكانة الرياضة في القطاع المدرسي من حيث الفعاليات والمنشآت والكوادر المختصة، وتحويل مدارسنا إلى أماكن لتخريج الطلبة المتفوقين في مختلف التخصصات إلى جانب تفوقهم الرياضي، وكذلك استقطاب وتطوير المواهب الرياضية في مختلف الرياضات منذ السنوات المبكرة وتأهيلها لتمثيل الأندية والمنتخبات الوطنية للدولة وللدول التي ينتمي إليها الطلبة المقيمون في الدولة».

وأضاف: «تقديراً لمكانة هذا الوسام الذي يحمل اسم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي التنفيذي، فقد تفضل سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم بزيارة المدرستين الفائزتين بنفسه وتسليم الوسام لهما والإشادة بجهود إدارتي وطلبة المدرستين لتحقيق التفوق والتميز في هذا المجال، فتركت زيارة سموه أثراً إيجابياً كبيراً لدى المدرستين وشكلت حافزاً لهما للمزيد من التميز وكذلك حافزاً لجميع المدارس الأخرى للعمل بجد ومثابرة وابتكار لنيل الوسام في السنوات المقبلة».

وختم أمين عام مجلس دبي الرياضي: «نسعى دائماً إلى استقطاب المواهب الرياضية وتطويرها سواء في المدارس أو الأكاديميات والأندية، وقد أسهم إطلاق هذا الوسام الرائد في تحفيز المدارس الحكومية والخاصة على تبني أفضل الممارسات وتشييد المنشآت الرياضية واستقطاب أفضل الكوادر المختصة في مجالات الرعاية الرياضية والمدربين ذوي الخبرة في اكتشاف وتطوير المواهب الرياضية وكذلك رعاية الرياضيين وتشكيل الفرق التي تمثل المدرسة في البطولات المختلفة في داخل وخارج الدولة وتحقيق نتائج جيدة فيها، الأمر الذي لمسناه في الزيارات التفقدية التي قامت بها فرق عمل مجلس دبي الرياضي وبيت الخبرة الدولي المختص الذي شاركنا في عملية التقييم، كما التقينا أبطالاً رياضيين من الطلبة الإماراتيين الذين حققوا الفوز بالبطولات وتم ضمهم لمنتخباتنا الوطنية في مختلف الألعاب، وكذلك طلبة من مختلف الجنسيات الأوروبية وغيرها من الذين يمثلون منتخبات دولهم في العديد من البطولات».

وقدمت إدارتا المدرستين الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، لتفضله بزيارة المدرستين وتسليم الوسام وتهنئة إدارتي المدرستين وفرق العمل والطلبة بهذا الإنجاز وأكدتا عزمهما على مواصلة العمل والتميز في تعزيز مكانة الرياضة في المدرسة واستقطاب الموهوبين وصناعة أبطال موهوبين قادرين على تمثيل الأندية والمنتخبات الوطنية.

«أكاديمية دبي الدولية» فازت بـ 19 لقباً في موسم 2022-2023

نالت أكاديمية دبي الدولية الوسام المخصص للمدارس الخاصة كونها تتيح لطلبتها ممارسة 19 رياضة للأولاد والعدد نفسه للبنات، ويشارك في الأنشطة الرياضية المستمرة على مدار العام الدراسي أكثر من 1600 طالب يمثلون أكثر من 70% من طلبة المدرسة، وعلى صعيد التميز الرياضي يمثل المدرسة 164 فريقاً يخوضون أكثر من 700 مباراة في مختلف الرياضات خلال العام الدراسي، وفازت فرقها بـ19 لقباً في موسم 2022-2023 وحده، كما تضم 25 طالباً بمنحة رياضية، ولديها برنامج سفير الرياضة، وتستضيف 23 بطولة سنويا، وعلى صعيد المشاركة في البطولات الرياضية المختلفة فقد شاركت فرق المدرسة في بطولات عديدة داخل الدولة وكذلك في بطولات عالمية في بريطانيا وإسبانيا وإيطاليا وسريلانكا والهند، كما يشارك طلبتها ضمن فرق أندية دبي ومنتخبات دولهم في مختلف الرياضات.

«المعارف» نالت وسام المدارس الحكومية

نالت مدرسة المعارف للبنين الوسام المخصص لفئة المدارس الحكومية حيث تضم المدرسة الأكاديمية الوطنية لعلوم الرياضة للمدارس الحكومية وفيها 59 طالباً ضمن البرنامج، كما تضم المدرسة 630 طالباً من بينهم 210 طلاب في فرق أندية دبي ومنتخبات الدولة ويشارك فريقها في بطولة سباعيات الرجبي السنوية، كما يشارك 90% من طلاب كل فصل في الألعاب الرياضية، إلى جانب استخدام المدرسة تقنية مبتكرة لبرامج الصحة المستدامة التي يتم تطبيقها بكفاءة على طلبة جميع الفصول.