الامارات | «مينراث» ينقذ شباب الأهلي من مصيدة الشارقة بدوري السلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنقذ المحترف الأميركي نيكولاس مينراث فريقه شباب الأهلي من الخسارة أمام مضيفه الشارقة، والعودة بانتصارٍ صعب بواقع (95-93) بعدما سجل بمفرده 38 نقطة، أول من أمس، ضمن الجولة الرابعة من الدور التمهيدي في دوري كرة السلة.

كما شهدت الجولة، فوز النصر خارج أرضه على جاره الوصل بنتيجة (86-75)، والبطائح على ضيفه الظفرة (86-69).

وأسهمت النقاط التسع التي سجلها مينراث في الثواني الأخيرة، في قلْب «فرسان» السلة تأخرهم طيلة مراحل المباراة، إلى انتزاع فوزهم الرابع على التوالي، والحفاظ على سجلهم خالياً من الهزائم، وتعزيز صدارتهم الترتيب العام برصيد ثماني نقاط، بفارق نقطتين عن كل من النصر والبطائح. وفي المقابل، أدت خسارة الوصل والشارقة إلى تراجعهما للمركز الرابع بالرصيد ذاته البالغ خمس نقاط لكل منهما.أما الظفرة فتجرع خسارته الثالثة على التوالي ليتشارك مع الوحدة المركز الأخير برصيد ثلاث نقاط لكل منهما.