الامارات | شباب الأهلي والوصل في «فاصلة» نهائي كأس الطائرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصل كأس نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة إلى محطتها الأخيرة اليوم، مع المباراة الفاصلة في النهائي الذي يجمع بين شباب الأهلي والوصل في السابعة مساء، لتحديد بطل المسابقة. وكان شباب الأهلي فرض على الوصل، إقامة مباراة فاصلة، بعد أن فاز عليه إياباً بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما في صالة شباب الأهلي، مساء السبت الماضي، في مباراة تأرجحت نتيجتها لمصلحة الفريقين، إذ تقدم الوصل في الشوط الأول بواقع 26-24، قبل أن يتمكن شباب الأهلي من الرد في الشوطين الثاني والثالث، بنتيجة، 25-21، و25-23، لكن الوصل نجح في العودة في الشوط الرابع 25-23، ليلجأ الفريقان إلى الشوط الفاصل الذي حسمه «الفرسان» بنتيجة 15-13.

وبدأت الإثارة بين شباب الأهلي والوصل منذ الذهاب في زعبيل قبل أسبوعين، حين كان «الفرسان» متقدمين بشوطين دون مقابل، إلا أن الوصل نجح في العودة والفوز بطريقة مثيرة بثلاثة أشواط لشوطين.