قبل الكلاسيكو.. جيرونا يهزم سيلتا فيجو ويتصدر ترتيب الدوري الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - صعد فريق جيرونا إلى صدارة ترتيب الدوري الإسباني بعد فوزه على حساب سيلتا فيجو بهدف، مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من المسابقة.

ويتصدر جيرونا ترتيب الدوري الاسباني برصيد 28 نقطة متفوقا بفارق 3 نقاط، عن أقرب ملاحقيه فريق ريال مدريد، الوصيف برصيد 25 نقطة.

وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة إلى ملعب "مونتجويك". الذي يستضيف كلاسيكو الأرض الذي يجمع بين ريال مدريد وبرشلونة، مساء السبت ضمن منافسات الدوري الاسباني.

غيابات برشلونة في الكلاسيكو:



جوليس كوندي مدافع برشلونة يعاني من إصابة على مستوى الركبة، ولن يعود قبل 3 أسابيع، كما يغيب سيرجي روبيرتو بعد معاناته من إصابة في ربلة الساق اليمنى، وعودته حسب وتيرة تعافيه، ولم يظهر اللاعب أي مؤشرات للتعافي.

بالإضافة إلى ذلك يغيب بيدري عن الكلاسيكو، حيث مازال يواصل عملية التعافي من الإصابة التي تعرض لها في شهر أغسطس الماضي، وكانت الإصابة التي يعاني منها هي تمزق في العضلة الفخذية، ولدى النادي الكتالوني مخاوف من المخاطرة به في الكلاسيكو خوفا من الانتكاسة.





غيابات ريال مدريد في الكلاسيكو:



الحارس البلجيكي تيبو كورتوا بعد خضوعه لعملية جراحية في الأيام الماضية للتعافي من إصابة القطع في الرباط الصليبي، والأمر نفسه لـ إيدير ميليتاو.

داني سيبايوس لديه إصابة أيضًا بتمزق في عضلة القدم اليمنى، وقد يغيب عن الملاعب لمدة 10 أيام، فيما قد يغيب أردا جولر بعدما يفضل أنشيلوتي المدير الفني للملكي عدم المخاطرة به رغم عودته إلى المران الخاص، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في بداية الموسم.